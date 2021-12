Otaviano Costa deve estrear no Vídeo Show

Otaviano Costa deve fazer parte do novo time do Vídeo Show, da Rede Globo. Apesar de estar trabalhando mais como ator, ele nunca deixou de lado o papel de comunicador o que, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, lhe rendeu um convite por parte de Ricardo Waddington, novo diretor de núcleo do programa.

Otaviano foi visto gravando para a atração com Dani Monteiro no Projac no início da semana. O último papel dele na TV foi em Salve Jorge, novela de Glória Perez.

