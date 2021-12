Otaviano Costa chora ao receber visita de filhas ao vivo

O apresentador Otaviano Costa não conseguiu segurar a emoção ao ver as filhas aparecerem no especial de natal do "Vídeo Show" (Globo), exibido na tarde desta sexta-feira, 25.

Após receber uma mensagem de um sobrinho que mora em Campo Grande, Mônica e Ota foram surpreendidos pela visita de Olívia e Giulia Costa. Babando com a presença das meninas, o apresentador confessou que a caçula nunca tinha ido ao estúdio. "É a primeira vez que ela aparece no trabalho do papai", disse.

A visita das garotas tinham um motivo, a pequena Olívia queria entregar um presente para o papai, o que o deixou emocionado. "Não façam isso, gente", disparou Otaviano, já com os olhos cheios d'água.

Também um pouco emocionada, Mônica elogiou a família do parceiro. "Como Deus é generoso, né? Como pode uma criança maravilhosa, uma boneca."

