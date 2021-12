Oscar Filho revela que deixará a bancada do CQC

O apresentador Oscar Filho afirmou na noite desta sexta-feira, 13, no perfil pessoal dele no Facebook, que não estará mais na bancada do programa CQC, na Band, em 2014, onde está desde 2012 quando assumiu o lugar de Rafinha Bastos.

O apresentador revelou que continuará apresentando o quadro Proteste Já!. "Compor a bancada do CQC foi muito desafiador pra mim. Afinal, não é qualquer um que aguenta o bafo do Marcelo Tas e as viajadas de ácido do Marco Luque por mais de duas horas toda segunda-feira", brincou o apresentador no Facebook.

Oscar se desculpou por não ter correspondido a expectativa do programa: "Agradeço à Band, aos Diego Guebel e Barredo pela oportunidade e confiança. Aprendi pacas! E foi mal aí não ter atendido à expectativa de vocês".

adblock ativo