Os Simpsons: Bart será morto por Sideshow Bob

Um episódio especial da série Os Simpsons vai transformar 25 anos de tentativas frustradas em "realidade": finalmente Sideshow Bob vai conseguir matar seu inimigo número 1, Bart Simpson.

Os produtores do desenho confirmaram a morte do personagem em um festival no Texas, no Estados Unidos.

"Eu odiava comédia de frustração, então nós vamos coçar essa coceira", disse o produtor executivo Al Jean que, em entrevista à Entertainment Weekly, afirmou ainda que sempre quis ver o Coiote pegar o Papa-Léguas no desenho da Looney Tunes.

A morte de Bart será exibido no 26º episódio anual de Halloween, conhecido como " A casa da árvore do horror". Entretanto, os fãs da série podem ficar tranquilos, porque Bart voltará são e salvo após o episódio especial.

O filho de Homer Simpson e o palhaço Sideshow Bob se tornaram inimigos já na primeira aparição do personagem secundário, em 1990, quando ele tentou incriminar o palhaço Krusty, de quem era assistente.

