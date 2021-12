"Os pais sempre vão querer o caminho mais suave para os filhos"

Em "A Força do Querer" (Globo), Joyce, personagem interpretada por Maria Fernanda Cândido, vê sua vida ir desmoronando dia após dia. Desde o início da trama, a convivência com a filha, Ivana (Carol Duarte), foi marcada por conflitos e tende a se agravar agora que a jovem vai, finalmente, descobrir sua transexualidade. Fora isso, Joyce enfrenta a traição de Eugênio (Dan Stulbach) com Irene (Débora Falabella), que até pouco tempo ela pensava ser uma amiga.

Na entrevista a seguir, a atriz de 43 anos fala sobre as divergências entre Joyce e Ivana e como a personagem deve reagir ao saber que a filha é trans. Além disso, Maria Fernanda comenta a sua volta aos folhetins após quase dez anos – já que a última novela inteira da qual participou foi Paraíso Tropical (2007) – e conta detalhes da parceria com o psicanalista Jorge Forbes no programa Terradois, da TV Cultura.

Mesmo uma pessoa ultramoderna vai querer o caminho com menos obstáculos e sofrimento Mesmo uma pessoa ultramoderna vai querer o caminho com menos obstáculos e sofrimento

Como a Joyce vai lidar com a questão da transexualidade da Ivana?

Durante a novela, o castelo de Joyce vai sofrendo alguns abalos. Então, a gente está entendendo que tipo de estrutura psicológica e emocional ela vai ter para lidar com esses conflitos do mundo contemporâneo. Existem os novos afetos, as novas relações de trabalho, a manipulação genética, a entrada da era digital nas nossas vidas... Você tem aí uma lista de assuntos que são parte desse mundo contemporâneo e isso se apresenta para nós. A Joyce é uma pessoa que foi criada com os parâmetros antigos. Então, essas questões novas que vão se apresentar para ela irão gerar conflitos. Não vai ser tranquilo! Vai mexer com o mundo dela!

Você acha que a Joyce vai rejeitar a filha?

Tem uma distância entre aquilo que você diz e o que sente. Eu acho que os pais, independentemente de serem mais ou menos conservadores, sempre vão querer o caminho mais suave para os filhos. Mesmo uma pessoa ultramoderna vai querer o caminho com menos obstáculos e sofrimento. Então, tudo que os pais percebem que vai ser mais difícil, é óbvio que eles também vão sofrer, mas isso não significa que vão rejeitar ou deixar de amar.

Não acho que a nossa função seja dar respostas, mas, talvez, levantar perguntas Não acho que a nossa função seja dar respostas, mas, talvez, levantar perguntas

Como você disse, a personagem teve uma criação conservadora. Isso faz com que ela aja de forma errônea com a filha, pensando que está fazendo o melhor?

Eu vejo nela algo tradicionalista, avesso a riscos. Ela não é aventureira. Joyce quer segurança e respeita as tradições. Ela é uma pessoa ótima, uma mulher boa e muito dedicada ao marido e aos filhos. Ela cuida deles, mas é à sua maneira. Faz o que ela julga ser o melhor.

Acredita que "A Força do Querer" está fazendo aumentar o debate sobre a transexualidade?

Sim, estão sendo lançadas perguntas para que a sociedade possa conversar e refletir sobre o tema. Não acho que a nossa função seja dar respostas, mas, talvez, levantar perguntas.

Como é voltar às novelas após dez anos?

Estou feliz, claro! Antes não fazia porque meus filhos eram muito pequenos e a logística de trabalho era muito difícil. Agora eles são meninos crescidos, já conseguem verbalizar o que querem e compreendem muito bem. E eu e o Papinha (Rogério Gomes, diretor) já tínhamos tentado trabalhar e não tinha dado certo. O mesmo aconteceu com a Glória (Perez)...

Além da novela, você participa do programa Terradois, da TV Cultura. Como foi trabalhar nessa produção?

Eu trabalhei no Terradois durante quase dois anos, porque participei da concepção do formato. O objetivo é discutir essas questões do mundo contemporâneo que eu estava falando... A cada semana tem um episódio de 20 minutos de dramaturgia dentro da produção. No programa, Jorge Forbes, que é o psicanalista e idealizador do projeto, está comigo mediando a conversa. Foi uma experiência que me trouxe muita satisfação.

Joyce e Ivana (Carol Duarte) em cena na "A força do querer" (Foto: Divulgação | TV Globo)

adblock ativo