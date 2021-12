Os Millers estreia no Brasil pela TBS

Craques em satirizar a própria sociedade, os norte-americanos são os melhores quando o assunto é fazer rir e entreter em sitcoms que usam como pano de fundo os costumes, grupo de amigos, o local de trabalho ou a família.

Este último é o tema de Os Millers, série de comédia que é sucesso de audiência nos Estados Unidos e chega ao Brasil no próximo dia 26 pelo canal de televisão por assinatura TBS muitodivertido.

A atração foi criada pelo produtor e roteirista Greg García, será exibida todas as quartas-feiras, às 20 horas (horário de Salvador), e tem na primeira temporada 15 episódios.

Traz no elenco nomes como Will Arnett (que estreia como protagonista), Beau Bridges (veterano em seriados e premiado em Emmys), Margo Martindale (Álbum de Família) e Jayma Mays (Glee e Smurfs).

Na trama, o repórter Nathan Miller (Arnett) se divorcia e acredita que poderá curtir plenamente a vida de solteiro, mas seu novo estilo acaba inspirando seu pai Tom (Bridges) a também pedir o divórcio.

Assim, Tom vai morar com a filha Debbie (Jayma) e o marido, enquanto a mãe Carol (Margo) decide morar com o filho Tom. Com vidas completamente diferentes, mas totalmente conectadas, estão prontos os elementos para piadas, problemas e confusões, como todo bom sitcom.

A reportagem de A TARDE foi até Los Angeles, nos EUA, e entrevistou parte do elenco, que em geral, acredita que o sucesso de público na televisão de lá pode se repetir nos outros países como Brasil, já que, mesmo sendo uma visão particular da família norte-americana, os temas acabam se tornando universais.

Dia a dia

Para Jayma Mays, que sai da comédia musical Glee, na qual vivia uma excêntrica professora, para cair em um humor mais rasgado, a graça está em transformar o dia a dia em espetáculo. "É uma comédia sobre um casal que está se divorciando. Eu faço a sua filha e meu pai vai morar comigo. O seriado é sobre como eles podem passar através desta nova fase em suas vidas, só que com muito humor", explica.

"A Carol é uma mãe avassaladora, intensa, mas fora o exagero, qual mãe não é?", brinca Margo Martindale. "Eu acho que o tema família cai bem porque isso é algo que todos podem ter proximidade. Nem todo mundo vai se identificar com um programa sobre caras que estão em uma banda. Ou as pessoas que possuem uma loja de flores. Mas todos podem se identificar com a família", emenda Will Arnett.

Segundo ele, Os Millers não vai mudar o mundo ou lembrar os espectadores de comédias clássicas do passado. É, no entanto, a intenção de refletir a vida como ela é hoje para muitas famílias de classe média que lidam com crises de meia-idade e mostra como isso pode ser potencialmente engraçado.

Aos 72 anos de idade e 65 de carreira, Beau Bridges garante que se renova a cada trabalho e que o novo programa é uma boa chance dele continuar fazendo o que mais gosta, que é atuar. "Fazer esse seriado está me divertindo muito. É um time muito bom e isso facilita tudo", disse.

Para ele, seu personagem reflete uma parte da sociedade que não sabe lidar com a velocidade das mudanças do mundo de hoje, mas que tenta se adaptar do seu jeito.

"Tom tem um bom coração e eu acho que no fundo ele ama sua esposa. Eles simplesmente não têm realmente se comunicado muito bem por alguns anos. E agora eles estão chegando a um ponto onde eles querem se divertir. Mas eu acho que no fundo eles realmente se amam", adianta.

"Na real, mesmo que de forma exagerada e irônica, mais do que uma crítica ao norte-americano médio, Os Millers faz comédia sobre casamentos que não deram certo, famílias que se adaptam a essa realidade e mostra que a única coisa pior do que viver com seus pais é ter um deles morando com você", brinca Bridges.

(*) O jornalista viajou a convite da Turner, TNT e CBS Studios

adblock ativo