"Os Dez Mandamentos" terá nova temporada, diz colunista

A novela "Os Dez Mandamentos", da Record, vai ganhar uma nova temporada com 60 capítulos. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do site Uol, a emissora tomou a decisão nesta terça-feira, 10.

O motivo da continuação seria a necessidade de mostrar passagens biblícas que precisam ser abordadas antes do ínicio de "A Terra Prometida", tais como a rebelião de Corá, o surto de lepra e uma "chuva de codornizes" sobre os hebreus. Além disso, a nova fase fará uma espécie de "ponte" dramatúrgica para explicar a transformação de personagens fundamentais na nova trama - que começa na sequência.

A segunda fase de "Os Dez Mandamentos" provavelmente vai ao ar a partir de março de 2016, após as reprises de "Rei Davi" e "José do Egito". A novela atual termina em novembro. Já "A Terra Prometida" deve começar em junho de 2016.

