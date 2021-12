Operárias vão dar cantadas em pedestre 'Casseta & Planeta'

O Casseta & Planeta Vai Fundo desta sexta-feira, 16, vai falar sobre o universo masculino. Reza a lenda que desfilar na frente de uma construção levanta a autoestima de qualquer mulher.

Para provar a tese, mas com os homens, duas operárias (Maria Melilo e Miá Mello), no entanto, usam seu repertório de cantadas para mexer com um pedestre (Marcos Pasquim). Ele fica indignado ao ser julgado só por sua aparência.

