ONG revela que cães vira-lata devolvidos por Cláudia Ohana estão com depressão

Devolvidos pela atriz Cláudia Ohana após terem sido adotados ainda filhotes, os cães Thor e Tigrão estão passando por um processo depressivo após retornarem ao canil do Projeto Toca do Bicho, no bairro de Visconde de Itaboraí, no Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada pela própria ONG, através das redes sociais, em publicação feita no Instagram. "Thor e Tigrão, será que nunca serão adotados? Desde que foram devolvidos, sem um pingo de amor por eles, os dois entraram em depressão. Não entendiam o que estava acontecendo, o por quê estavam no abrigo. E desde então, ninguém se interessou em adotá-los, juntos ou separadamente", escreveu a organização.

Ainda de acordo com a fundação, o cão Tigrão foi o mais afetado com a devolução feita pela a artista, que alegou problemas de saúde no ato.

"Thor ainda brinca, faz uma gracinha. Mas Tigrão continua triste, e quando algum humano chega perto ele fica num canto, acuado. Será que por causa de um ímpeto de adoção sem amor quando eram filhotes, eles não terão uma família? Nos ajudem a encontrar um lar de amor para eles. Divulguem, marquem seus amigos, salve a publicação. Só assim eles terão uma chance de adoção", disse a nota.

Segundo Ohana, a devolução, feita em julho no ano passado, foi a única alternativa para garantir um conforto aos animais, já que eles não poderiam ficar com ela, por conta de problemas de saúde, acentuados pela pandemia de Covid-19.

"Encontrei- em uma situação muito difícil. Em função da propagação da pandemia, diante da necessidade deles enquanto filhotes e das minhas limitações de saúde (comecei a ter crises agudas na minha coluna que comprometeram a minha mobilidade), considerei a opção de devolvê-los. Fui em busca de soluções que, além de garantirem que fossem bem tratados enquanto não estivessem comigo, também permitiriam que eles estivessem espaço para correr e brincar. Em primeiro momento, pensei em mandar para o sítio de um amigo de longa data. Lé, teriam mais espaço e poderiam gastar mais energia. Dividi esse pensamento com a Toca do Bicho, e eles me alertaram que não poderia fazer isso porque sítio não tinha muros e que, pelo contrato que assinei com eles, isso era proibido. Foi quando eles mesmos, depois de perceberem que, talvez, eu não tivesse outra opção, a não ser devolver, sugeriram que os cachorros ficassem (temporariamente) o período da pandemia no abrigo", declarou a atriz na ocasião.

