Olha eles aí... Sai de Baixo volta à TV em quatro episódios

Novidade para os telespectadores do canal por assinatura Viva: o programa Sai de Baixo vai mostrar quatro episódios inéditos nos dias 11, 18 e 25 de junho e 2 de julho. A iniciativa faz parte das comemorações de três anos do canal da Globosat e foi impulsionada pelas reapresentações da atração, hoje entre as cinco maiores audiências da casa.

"Em razão desse sucesso, em janeiro de 2012, tivemos a ideia de produzir um único episódio inédito. A iniciativa foi tão bem aceita pela TV Globo e pelo elenco que decidimos ampliar o projeto", conta Letícia Muhana, diretora geral do Viva.

Os novos episódios têm direção de Dennis Carvalho, roteiro do jornalista Artur Xexéo e roteiro final de Miguel Falabella. Esta não é a primeira parceria da dupla de escritores, que também trabalha em conjunto na série Pé na Cova. O gancho para o reencontro da decadente família do Largo do Arouche será um misterioso convite para jantar no antigo apartamento onde moravam. Lá, eles descobrem que a anfitriã é a ex-empregada doméstica Neide Aparecida (Márcia Cabrita), agora rica.

Com isso, o humorístico se propõe a falar de temas atuais, como a ascensão da classe C e a PEC das empregadas domésticas. "O grande barato é o nosso reencontro.Todos nós estamos fazendo isso porque é uma oportunidade de estarmos novamente juntos naquele palco. Vivemos de tudo ali e nos divertíamos tanto quanto o publico", confessa Miguel.

Elenco desfalcado - Dirigido por Daniel Filho, José Wilker, Jorge Fernando e Cininha de Paula, o programa Sai de Baixo foi exibido na TV Globo entre 31 de março de 1996 e 31 de março de 2002. O responsável pela concepção da atração foi o ator Luís Gustavo, que apresentou à TV Globo um projeto de programa gravado em teatro, com plateia e que possibilitasse a improvisação dos atores.

O elenco original era formado por Miguel Falabella (Caco Antibes), Marisa Orth (Magda), Luís Gustavo (Vavá), Aracy Balabanian (Cassandra), Tom Cavalcante (Ribamar) e Claudia Jimenez (Edileuza) - posteriormente substituída por Márcia Cabrita (Neide Aparecida).

Desses, apenas Tom Cavalcante e Claudia Jimenez não estarão presentes no revival. "Não sei por que o Tom não está aqui com a gente, por mim ele estaria. Houve outros impedimentos. Já a Claudia não quis fazer parte desse projeto. Essa foi uma escolha dela", comenta Miguel.

Márcia Cabrita, por sua vez, hesitou em aceitar o convite, a princípio, por um problema de saúde. A atriz está em tratamento contra um câncer de ovário desde fevereiro deste ano. "Fazer humor ajuda no tratamento. Estar no palco com os amigos também", destaca.

O reencontro se estendeu à antiga equipe técnica do programa. A maioria dos figurinistas, cenógrafos, músicos e iluminadores originais trabalhará nos novos episódios. Entre eles, Caçulinha - responsável pela trilha sonora da atração.

Saia curta - Apesar de estarem na pobreza, o figurino da família de Sai de Baixo era composto por roupas de grandes grifes. Nos novos episódios do Viva, não será diferente. "A Magda era a falida do Arouche mais cara que já se viu. Sua roupa era curta, mas ela era elegantérrima, só usava Chanel", lembra Marisa Orth.

Já as minissaias, que se tornaram marca registrada da personagem, também prometem voltar com força total.

Bordões clássicos como "Cala a boca, Magda!" e frases achincalhando os pobres também serão ouvidas novamente da boca ríspida de Caco Antibes. "Eu falo com propriedade daquilo que eu vivi. O sanduíche coberto com pano de prato molhado pra não ressecar eu via na minha casa", defende Falabella.

