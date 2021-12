Olenka e Muricy: Quase Carminhas

As cenas de Olenka (Fabiula Nascimento) se vestindo como Muricy (Eliane Giardini) para conquistar Adauto (Juliano Cazarré) foram uma grande brincadeira do autor João Emanuel Carneiro. É que poucas pessoas sabem, mas a atriz foi cotada para viver a personagem Carminha na primeira fase da novela, enquanto Eliane faria a personagem no restante da trama. E a escolha de Fabiula foi, justamente, por se parecer com Eliane Giardini na juventude.

adblock ativo