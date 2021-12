Okay Pessoal!!!, com Otavio Mesquita, estreia hoje no SBT

O SBT estreia nesta segunda-feira, 28, seu novo programa para animar as madrugadas com muita cultura, tecnologia e informação: Okay Pessoal!!!, apresentado pelo dono deste bordão, o apresentador Otavio Mesquita.

O conceito visual do programa será inspirado na Street Art, com uma cara urbana e cheia de cores refletida em seu cenário, que contará com a moderna projeção mapeada.

Três projetores farão o Video Mapping no estúdio, lançando conteúdo exclusivo, imagens das redes sociais, entre outras informações, tudo comandado pelo apresentador por meio de um tablet.

Para completar, o cenário terá um grande painel exclusivo pintado por um dos muralistas mais conceituados da atualidade, Eduardo Kobra, além de uma eventual miniplateia.

Novidades

Entre as novidades destacam-se: a volta da lendária personagem vivida por Otavio Mesquita, Tábata - a mais abusada, que fará o papel de "Ombudsgay" para comentar tudo que acontece na programação do SBT e no mundo das celebridades; o Tuc-Tuc, típico carro indiano, onde o apresentador estará sempre a bordo e buscará semanalmente uma grande celebridade para ser seu copiloto, bater um papo e leva-la a uma situação inusitada; o Drone - mascote oficial, um helicóptero guiado por controle remoto, participará ativamente das matérias fora e dentro do estúdio e também conversará com o apresentador.

Okay Pessoa!!! terá um time especial de repórteres e especialistas para trazer conteúdos ainda mais exclusivos ao programa noturno.

"Incrível esse meu momento profissional e pessoal! O clima no SBT é de alegria, já estive aqui em outras épocas, mas essa é especial. Sem dúvida, nesses quase trinta anos de TV, este momento está sendo o mais importante em minha vida", afirma Otavio Mesquita.

"Vamos fazer um programa moderno, com muita influência de arte urbana e de tecnologia, pois queremos falar com os jovens. E também tentar emocionar, porque fazer televisão significa entrar no coração das pessoas. Isso cria uma afinidade que dura para sempre", diz a diretora Andrea Setti.

