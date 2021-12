Oito ex-BBBs vão entrar na casa do BBB 14

Boninho revelou na manhã desta quarta-feira, 5, a novidade do BBB 14. Oito ex-BBBs de todas as outras edições vão voltar para fazer duplas com os atuais. "Muito papo sobre o segredo, melhor revelar. Oito ex (participantes) de outras edições vão entrar na casa e formar duplas até o fim do programa #BBB14", escreveu no Twitter.

Esta não é a primeira vez que a volta de ex-BBBs vai movimentar o jogo. Em 2011, Maumau voltou à disputa e, ano passado, outros ex-participantes também entraram na casa.

