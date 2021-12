Oito dias após receber alta, Palmirinha é internada novamente

A apresentadora Palmirinha Onofre, de 89 anos, foi internada no domingo, 20, em um hospital de São Paulo, para tratar uma infecção urinária. Esta é a terceira internação da apresentadora em menos de dois meses, da última, ela teve alta no último dia 12.

De acordo com o hospital, o estado de saúde dela é estável, mas ainda não há previsão de alta. "O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que a paciente Palmira Nery Silva Onofre, a Palmirinha, encontra-se internada na Instituição desde o final da tarde de ontem, 20 de dezembro, para tratamento de quadro de infecção urinária. A paciente encontra-se estável clinicamente, sem previsão de alta", diz o boletim médico desta segunda-feira, 21.

Em outubro, ela foi internada para tratar uma infecção urinária e, no início de dezembro, devido a uma baixa de sódio no sangue. A apresentadora, que ganhou fama em programas culinários de emissoras como TV Record e Gazeta, está acompanhada da filha mais velha, Sandra.

O último trabalho dela na TV foi em 2018, no canal GNT, onde participou do reality show de culinária “Chefe ao Pé do Ouvido”, onde dava dicas sobre técnicas de receitas para os competidores.

adblock ativo