Oitava temporada de 'The Walking Dead' ganha data de estreia

Depois de vazamentos de informações, o canal norte-americano AMC anunciou nesta quarta-feira, 19, que a nova temporada da série The Walking Dead retorna mesmo no dia 22 de outubro, como já era esperado.

Aproveitando o anúncio, a emissora que transmite a série no Brasil, a FOX, revelou que, aqui no País, a oitava temporada irá estrear simultaneamente aos EUA, também, claro, no dia 22 de outubro.

Assim como nas temporadas anteriores, a oitava de TWD será dividida em dois, metade será transmitida este ano e metade em 2018.

O primeiro trailer do novo ano da série será apresentado neste final de semana, durante o painel sobre The Walking Dead na Comic-Con de San Diego.

