O Rebu gira em torno de uma festa luxuosa

Gravada durante um mês na Argentina e em estúdios do Rio de Janeiro, a trama da novela O Rebu se passa em apenas 24 horas e narra, simultaneamente, o que acontece durante, depois e antes de uma luxuosa festa cheia de encontros e desencontros amorosos, além de jogos por dinheiro e poder.



A elegante e ricaça empresária Angela Mahler abre as portas da sua mansão, localizada na região serrana do Rio, para comemorar o lançamento de uma nova plataforma de petróleo e também por uma motivação pessoal importante. Mas não contava com a morte de alguém na piscina de sua casa.



Para Patricia Pillar, viver uma personagem tão densa, "é um grande material para nós, atores. As histórias estão todas lá, basta buscá-las", afirma a atriz. Após a tragédia que afeta sua família, Angela se apega a Duda (Sophie Charlotte), filha da governanta que morreu no mesmo acidente.



A empresária cria a jovem como sua "filha do coração", com todas as regalias e atenções, e nutre por ela um amor maternal e sincero, mas, às vezes, obsessivo.



Vilão



Em oposição a tantas mulheres fortes, Tony Ramos vive o vilão Carlos Braga Vidigal, dono da Braga Engenharia. Ele tem reputação de homem sério e honesto, mas mantém uma amante e é envolvido em corrupção. Braga era amigo do marido de Ângela, mas nunca gostou dela, a quem trata com falsa cordialidade.



Acostumado a viver mocinhos, Ramos aprovou a novidade. "Eu não lembrava da novela original, mas fui cativado pela ideia de contar em 36 episódios os 112 que aconteceram lá atrás. Me prendo a boas histórias."

