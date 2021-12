"O pioneiro trabalha mais com intuição", diz Letícia Muhana

As gravações do Globo de Ouro Palco Viva Axé foram acompanhadas de perto por Letícia Muhana, diretora do canal Viva. A jornalista baiana, que trocou Salvador pelo Rio de Janeiro no início dos nos 1980, traz na bagagem uma experiência respeitável. Afinal, se embrenhou no universo da TV por assinatura quando a maioria dos brasileiros nem sabia do que se tratava. Depois de pouco mais de 20 anos, o currículo, que já registrava experiências em jornal, rádio e TV na Bahia, passou a destacar também empreitadas pioneiras como a criação do canal GNT. Veja trechos do papo que ela teve com nossa reportagem.

Qual a importância estratégica do Globo de Ouro Palco Viva Axé para o canal Viva?

O Viva foi criado para ser um canal de acervo e a gente começou a ver que ele apresentava janelas de oportunidade importantes para trazer essas joias da coroa. Essas janelas contribuem muito para a marca do canal. E dão, de alguma maneira, essa modernidade, essa contemporaneidade, que eu acho que tem que ter, por mais que você esteja trabalhando e se posicionando como um canal de memória afetiva.

O projeto homenageia a axé music, mas traz algumas atrações pouco familiares a esse universo. É proposital?

A gente tem de A a Z do axé, com interpretações surpreendentes. Essa mistura foi proposital, sim. Porque o projeto tem um único grande objetivo: trazer hits. É uma homenagem aos sucessos. 99,9% das músicas são conhecidas. Você sabe exatamente onde você estava quando ouviu Bell (Marques) cantando Voa Voa. Mas essa coisa de trazer pessoas surpreendentes, que em tese não teriam a ver com o axé, é também do projeto. Essa mistura é que dá o caldo mais gostoso.

Você foi para o Rio de Janeiro antes da axé music nascer. Por que você deixou a Bahia?

Aqui pra nós, eu não queria ir. Mas chegou um determinado momento em que minha cabeça começou a bater no teto. Eu queria aprender mais, reciclar, renovar, e não tinha escola melhor pra isso que não fosse a TV Globo pra um jornalista de televisão. Lá fiquei por alguns anos, até que o diretor da então Central Globo de Jornalismo, Alberico de Souza Cruz, atendendo a uma solicitação do Boni, disse que precisava de alguém pra tocar um canal de jornalismo, como você conhece a Globo News hoje. Estou falando de 1991, que é o início da TV por assinatura no Brasil. Então fui indicada pra liderar esse canal e foi muito frustrante.

Qual foi a frustração?

Não tinha jeito de a gente fazer o que é a Globo News hoje. Um canal de jornalismo de "pay TV" tem que ter um compartilhamento da TV aberta, com a estrutura de produção, estrutura técnica. Aí o que é que aconteceu? Jogaram aqueles canais, incluindo o GNT, pro Rio Comprido, longe do Jardim Botânico. A gente entendeu rapidamente que não daria.

Esse mercado ainda era muito incipiente. De onde veio essa percepção?

Não tinha pesquisa, não tinha nada. Era tudo baseado no repertório de cada um daqueles profissionais. E a gente foi entendendo que o GNT, que significa Globosat News Television, poderia ser um canal de documentário. E assim foi feito. O GNT trafegou assim do início de 1992 até o início do ano 2000. Depois a gente percebeu que tinha produção independente no mercado brasileiro que era a cara do canal, que poderia ter conteúdo de beleza, de moda, de gastronomia. Foi intuição, pura e simples. O pioneiro trabalha muito mais com a intuição do que com a ciência.

O Viva é o rebento mais novo da sua "gestação". Filho caçula tem gostinho especial?

É o mais divertido de se fazer. Porque você entra no jogo já com uma vantagem enorme. Você tem à sua disposição um acervo incrível, com clássicos, musicais, humor, telenovela. Aí você começa a buscar suas cerejinhas do bolo. Acaba fazendo coisas como Globo de Ouro, Sai de Baixo. Agora vamos fazer a Escolinha do Professor Raimundo.

Já tem data de estreia para a Escolinha? E qual o elenco?

A gente grava em outubro, no Projac, e o Viva exibe em novembro, com Bruno Mazzeo no papel do Professor Raimundo. Ainda estamos no processo de escolha dos outros atores. Mas é primeira linha. Vamos trazer esse elenco novo do humor que tá aí bombando pra homenagear personagens clássicos e inesquecíveis como Rolando Lero, Galeão Cumbica, Seo Peru, Dona Bela.

Você começou na TV fechada quando poucos tinham acesso. Que balanço você faz dessa evolução?

Eu acho que a TV por assinatura hoje é uma indústria adulta. E ela é formada por muitos guerreiros. Porque a TV brasileira briga com gigantes do entretenimento mundial. E nós, canais brasileiros, conseguimos brigar de igual pra igual porque a gente tem uma televisão aberta de tamanha competência que nos fez trabalhar com muita eficiência. O balanço é incrível e a perspectiva é a mais linda possível. 20 anos atrás, quando se falava de GNT ou Multishow ninguém sabia do que se tratava. Hoje a TV por assinatura está na mesa do brasileiro.

