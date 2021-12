"O Negócio": Vida afetiva das protagonistas vira destaque

A partir deste domingo, 24, às 21h, o canal HBO coloca no ar a segunda temporada da série "O Negócio". Um ano depois de surgirem em cena, as três protagonistas da trama terão de enfrentar os desafios de manter a agência de garotas de programa que fundaram no topo.

Elas ainda vão se desdobrar entre os negócios e o amor: Karin (Rafaela Mandelli) e Luna (Juliana Schalch) agora estão namorando. Já Magali (Michelle Batista) enfrentará o assédio do namorado da sua melhor amiga logo no episódio de estreia.

Na primeira temporada, as sofisticadas garotas de programa começaram a trabalhar juntas, fundando a Oceano Azul e usando estratégias de marketing para mudarem suas vidas profissionais. Com isso, a segunda temporada tem como objetivo aprofundar e explorar mais a vida dessas personagens, já que agora elas não precisam mais ser apresentadas.

"É uma outra história que a gente conta pela mesma personagem. Agora, podemos mostrar outros lados. As personagens podem mudar de ideia, assim como acontece na vida real", diz Rafaella Mandelli, que vive a líder do trio.

As personagens avançam no objetivo delas, tendo como foco administrar essa empresa e a vida pessoal ao mesmo tempo. As três garotas de programa, que são muito exclusivas e cobram R$ 15 mil para atender um cliente, vão encarar a pirataria da Oceano Azul no início desta nova temporada.

Personagens masculinos que figuraram na primeira temporada também voltam com mais histórias para serem contadas, como é o caso do gigolô Ariel (Guilherme Weber), do malandro Oscar (Gabriel Godoy), do advogado Augusto (João Gabriel Vasconcellos), e do complicado Yuri (Johnnas Oliva).

Karen não tem uma vida dupla porque o namorado sabe o que ela faz; já Luna sustenta uma mentira. Juliana Schalch se diverte com as trapalhadas de sua personagem, que finge para a família que trabalha, faz faculdade e tem um namorado certinho.

"É uma delícia porque a Luna vai se atrapalhando nas mentiras. A personagem faz malabarismo o tempo todo", diz Juliana, que também é a narradora da história. Na segunda temporada, Luna e Oscar passam a viver juntos, deixando Yuri mais confuso do que já era na edição anterior.

O Negócio tem mais espaço agora para a ação e para o humor, com muitos conflitos pessoais das protagonistas. "O roteiro está muito dinâmico", afirma Juliana. "As pessoas já sabem quem elas são, então, temos mais reviravoltas", confirma Michelle.

No primeiro episódio, elas vão tentar acabar com uma oportunista que se faz passar por Karin e cobra bem menos por programa. A pirataria será mostrada como acontece também com grandes grifes.

Cenas de sexo

Segundo Rafaela Mandelli, fazer cenas de sexo é sempre difícil, mesmo quando esse é o "ambiente", o lugar comum do trabalho dramatúrgico em questão. Ela afirma que tudo é conversado antes de se gravar uma sequência apimentada.



"Temos a confiança de que esse trabalho não ficou vulgar na temporada passada, e também temos agora o conhecimento técnico. Sabemos como os editores trabalham as cenas, e eles sabem o que a gente tem de melhor, mas rola sempre uma estranheza porque é uma grande exposição".



Um dos problemas da segunda temporada que será bem explorado é uma briga judicial de Karin e suas amigas na Justiça. Os roteiristas contaram com assistência jurídica. "Lógico que tem uma liberdade poética", avisa Michel Tikhomiroff, diretor geral da série. "Vamos mergulhar no mundo dos negócios, com a gestão de marca", completa ele.

