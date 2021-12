'O Mecanismo' se inspira na Lava Jato para falar sobre corrupção no Brasil

“No Brasil, é impossível falar de algum assunto que não tenha corrupção”, disparou o diretor José Padilha sentado de pernas cruzadas. Com um oclinhos de sol redondo - a festa de lançamento no dia anterior havia ido até às três da manhã, ele avisou - e uma boina de ares franceses, ele conversou com a imprensa do Brasil todo durante uma coletiva no Copacabana Palace, no infelizmente movimentado, polêmico e inseguro Rio de Janeiro.

>>Na linha de frente o talento de dois grandes atores

O tema era nada menos do que O Mecanismo, nova série original brasileira da Netflix que estreia para 190 países no dia 23 de março. O assunto do roteiro? A Operação Lava Jato, que completou quatro anos ontem e sabe-se lá quando terá fim.

Protagonizada por Caroline Abras e Selton Mello, a trama tem como base o livro Lava Jato - O Juíz Sergio Moro e os Bastidores da Operação que Abalou o Brasil, de Vladimir Netto. Nos dias 14 e 15 de março o jornal A TARDE esteve no Rio de Janeiro para participar do lançamento, conversar com o elenco e os produtores sobre a história, o audiovisual brasileiro e, claro, o que significa para o nosso momento político um lançamento global como esse.

Como tudo começou

Em fevereiro de 2017, em outra viagem assim, o bigboss e CEO da Netflix, Reed Hastings, anunciou para uma sala cheia de jornalistas que o streaming nosso de cada dia faria uma série voltada à corrupção sistêmica do país.

Essa promessa não terminou em pizza. Pouco mais de um ano depois, lá fomos nós convidados a conhecer e conversar com o elenco de O Mecanismo, a famigerada série. A maratona foi intensa: tapete vermelho, coletiva de imprensa e mesa redonda com os principais envolvidos, necessariamente nessa ordem, enquanto debatíamos sobre política e amanhecíamos, na quinta-feira, 15, com notícias sobre o brutal assassinato da vereadora Marielle Franco, no centro da cidade. Mais uma decorrência do mecanismo engenhoso que opera o Brasil e agora ganha mais uma representação no nosso audiovisual.

Assim, escrita inicialmente em um bloquinho de papel no avião, direto da viagem de ida para a suposta Cidade Maravilhosa, essa matéria deveria ser mais engraçada. Foi planejada para ser.

Deveria brincar com temas como a peregrinação para visitar em menos de meia hora o monumento de Drummond, a absurda água de coco de R$ 6 em Copacabana só que não vai dar. Assim, falamos sobre esquerda, direita, protagonismo feminino, vilania, estratégia e muita, muita corrupção.

Para se situar

O Mecanismo é uma série cujo proposta é simples de compreender: começa em 2003, com a sementinha que culminou na Lava Jato. Mas não é uma produção documental. “Os brasileiros têm sido facilmente embebidos do que a gente lê no jornal todos os dias. A série é uma obra de ficção”, avisa Elena Soarez, criadora e roteirista do seriado. É um produto da dramaturgia: voltado ao drama e à complexidade dos personagens, mas cuja temática são os eventos que se desenrolam até hoje no Brasil.

Com isso, Selton Mello vive o delegado federal Marco Ruffo, um homem atormentado pela desonestidade de Roberto Ibrahim, personagem maravilhosamente interpretado por Enrique Diaz. Na sua obsessão, Ruffo revira sacos de lixo, cola restos de extratos bancários e tenta provar os crimes de lavagem de dinheiro do doleiro.

Nesse contexto, Caroline Abras vive Verena Cardoni, pupila de Ruffo e quem embarca com ele nessa caçada ao que o delegado considera o “câncer” do Brasil. Uma mulher em posição de poder e cuja importância falaremos mais à frente.

O Mecanismo tem marcas evidentes dos outros trabalhos de Padilha: um personagem perturbado no centro da história, fotografia sombria e narrações dramáticas enquanto os eventos vão acontecendo em cena. Já vimos isso antes em Tropa de Elite e Narcos, por exemplo, mas a nova produção tem um tom de revolta tão grande que se assemelha à sensação de roubo e impotência que sentimos frente ao engenhoso mecanismo da política brasileira.

“Esses processos acontecem no Brasil há muito tempo e a gente reconhece”, comenta Elena. “Estamos tratando de uma engrenagem”. Padilha concorda. Cita a tradição de cinema engajado do País desde a Ditadura Militar e fala que O Mecanismo não é diferente. “A corrupção não é um acontecimento fortuito da nossa política. Faz parte da lógica”.

A colunista viajou à convite da Netflix para o lançamento da série

