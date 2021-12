O caçador dá o primeiro passo na busca da solução de caso

Na série O Caçador, desde que foi traído e preso, André (Cauã Reymond) resiste ao título de criminoso que lhe foi atribuído. E irá perseguir, com todas as forças, as provas que podem confirmar sua inocência.

No próximo episódio de O Caçador, que irá ao ar nesta sexta-feira, André e Lopes (Aílton Graça) são contratados pelo mexicano Rafael Ortiz (Cesar Troncoso), um empresário milionário que está à beira da morte, vítima de uma doença degenerativa no fígado.

A chance de salvar sua vida é encontrar seu irmão gêmeo, possivelmente o único doador 100% compatível.

Alvo

Na busca por seu próximo alvo, André vai a uma rinha de galo, onde acaba conhecendo a garçonete Sandra (Karen Junqueira). É ela quem apresenta para André o doutor Morf (Paulo Miklos), um médico que teve seu registro cassado e está preso, mas se torna uma peça fundamental na solução do caso.

O que Sandra nem desconfia é que, ao ajudar André, está colocando sua própria vida em risco.

O caçador de recompensas dá ainda o primeiro passo na busca incansável da solução de seu próprio caso. Ele consegue enfim se encontrar com Marinalva (Nanda Costa), filha do policial envolvido no esquema que o levou à prisão.

Porém, ao encontrar a jovem, ele descobre que não será fácil convencê-la a relembrar seu passado, já que Marinalva está recomeçando sua vida e luta para escrever para si mesma uma nova história.

O Caçador vai ao ar às sextas-feiras, após o Globo Repórter, e é uma criação de Marçal Aquino, Fernando Bonassi e José Alvarenga Jr.

