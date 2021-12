Novo Video Show não emplaca na estreia

O primeiro dia do novo formato do Vídeo Show não recebeu muita aceitação do público, marcando apenas 11,7 pontos de audiência* no Ibope. Zeca Camargo estreou no comando da atração com um misto de programa de plateia, do Vídeo Game (apresentado por Angélica como um quadro do Vídeo Show) e notas sobre bastidores.

A estreia manteve o baixo índice que o programa estava alcançando nos últimos meses. Segundo o Notícias da TV, no dia 28 de outubro, a média ficou em 10,4 e até sexta-feira, 15, a média era de 10,7. A presença de novas atrações e o comando de Zeca Camargo foram implantados como um recurso da Rede Globo para emplacar o recomeço do programa.

Além do jornalista, Otaviano Costa, Dani Monteiro e Marcela Monteiro também fazem parte da equipe do Vídeo Show.

* cada ponto no Ibope equivale a 62 mil domicílios na Grande São Paulo

