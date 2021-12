Novo reality show investe em estilos variados

Reality shows de música costumam ser espetáculos constrangedores para quem, de fato, aprecia música. O padrão imposto passa longe de ser interessante, já que parece fechado no esquema Whitney Houston: gritaria demais, criatividade de menos. Já o Breakout Brasil, que estreia em março no canal Sony Spin, segue outro caminho, com uma diversidade bastante evidente entre os concorrentes.

Parceria da Sony com o Google, o programa oferece ao vencedor um contrato de gravação com a major. Para selecionar os cinco finalistas que vão estrelar os episódios semanais do reality, foram recebidas mais de duas mil inscrições.

Após uma fase de votação pela internet, um painel de jurados chegou à lista final, composta pelas bandas Cartoon, Dias de Truta, Hewie, Paranoika e o rapper baiano Mr. Armeng.

Além do apresentador Edu K (da clássica banda gaúcha De Falla), os artistas estarão cercados por feras do mercado: Dudu Marote (Skank, J. Quest) é o produtor fonográfico. E o jurado conta com Anna Butler (ex-diretora da MTV), Marcello Lobato (empresário de Marcelo D2 e Pitty) e André Pacheco (executivo da Sony Music).

Uma surpresa a cada dia No papel de "expert", como é definido no programa, o premiadíssimo produtor Dudu Marote coloca sua vasta experiência a serviço dos concorrentes: "Vou fazer o que sempre fiz, que é o trabalho de produtor: orientar os artistas a chegar em um resultado que eles nunca nem imaginaram que fossem capazes", diz ele, por telefone.

"Além disso, também conto com o artista me surpreendendo", espera. Ele vê como positiva a diversidade entre os concorrentes, mas também reflete que a velocidade de desenvolvimento muda muito de um artista para o outro.

"Como é uma competição com uma tarefa a cada programa, o artista tem que reagir rápido. É um tiro curto, digamos assim", observa.

Em uma produção fonográfica "normal", costuma haver tempo para trabalhar. "Se o disco tem dez músicas e só sete estão ok, trabalhamos as outras três. No programa, esse tempo se reduz a poucas horas. É uma experiência muito louca até para mim", diverte-se.

Já Ana Butler conta que essa diversidade não estava programada: "A gente não pensou: 'vamos pegar um artista do estilo x, outro do estilo y'", diz. "Como todo mundo (da equipe do programa) trabalha com música há muito tempo, já tem essa ideia do que é bom mesmo. Então, a intenção nunca foi que (as músicas) sejam apenas radiofônicas, mas que tenham qualidade", garante Ana.

Para sua felicidade, Ana se diz surpreendida pela qualidade geral dos artistas: "Eu sou supercontroladora, achava que já sabia de tudo. Que nada! Cada dia tinha uma surpresa que mudava tudo, justamente porque é um grupo muito heterogêneo. Para mim, esse foi o grande achado do programa", acredita.

Concorrente baiano, Mr. Armeng elogia a produção: "Com certeza, ninguém chegou lá por acaso. Todas as bandas são de alto nivel", garante.

Breakout Brasil / estreia: 21 de março, às 21 horas / Sony Spin / SKY: Canal 83 / Vivo: Canal 542 / Claro: Canal 80 / Oi: Canal 74 / GVT: Canal 97 / Vivo: Canal 37 / NET: Canal 90

