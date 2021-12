Novo programa de Pedro Bial vai promover conversas sobre temas variados

A Rede Globo confirmou para o dia 1º de maio a estreia de "Conversa com Bial", talk-show que Pedro Bial vai apresentar nas madrugadas da emissora, de segunda a sexta. A escolha da palavra "conversa" para o título não foi à toa. Será o diálogo, sobre os mais variados temas, que vai prevalecer.

A ordem é sempre ter convidados que estejam dispostos a falar sobre todos os tipos de assuntos. O músico que acabou de lançar um CD ou o ator que estiver em cartaz com uma peça até podem fazer suas divulgações, mas Bial não usará esses recursos para dialogar com seus entrevistados.

Padre Fábio de Melo, a dupla Maiara e Maraisa, e a ex-atleta Laís Souza já gravaram suas participações. Youtubers, personagens da cultura pop, políticos e escritores também passarão por lá. Serginho Groisman foi o entrevistado do piloto, mas o encontro foi tão satisfatório que o "ensaio" vai ao ar.

A partir do segundo mês, Bial promoverá debates. Sentará em uma mesa triangular com especialistas, de diferentes pontos de vista, para um papo sobre o assunto da semana. Humoristas passarão pelo programa e farão esquetes, na abertura ou no encerramento.

