Novo canal valoriza esporte do Nordeste

A partir de dezembro o torcedor nordestino vai ganhar um canal dedicado ao esporte local. Inspirado no bem-sucedido modelo norte-americano dos Regional Sports Networks, será lançado o Esporte Interativo Nordeste, canal de esportes 24 horas, com programação a ser exibida nas TVs por assinatura.

O canal exibirá as principais competições de futebol da região, terá programas de notícias e debates e cobertura dos times locais. Além do foco no esporte nordestino, o canal trará a cobertura do esporte nacional e internacional, tudo pensado a partir da paixão do torcedor.

O lançamento do canal é parte do investimento do Esporte Interativo na região Nordeste, de pelo menos R$ 100 milhões nos próximos seis anos. A Atração exibirá, em 2014, mais de 200 partidas do futebol nordestino e aumentará esse número para até 400 jogos em 2016.

A Copa do Nordeste terá todos os jogos transmitidos, inclusive os que ocorrerem simultaneamente. Além do torneio, o canal já assegurou sete estaduais: alagoano, maranhense, piauiense, paraibano, potiguar, sergipano e cearense, este último a partir de 2015.

O Esporte Interativo Nordeste trará uma série de programas diários e semanais dedicados ao esporte nordestino. A Oi TV, a Cabo Telecom (RN) e a Multiplay (CE) asseguraram a distribuição do canal para seus assinantes e todas as operadoras de TV paga terão a oportunidade de fazer o mesmo até dezembro.

Na Bahia, a equipe será formada por Espedito Magrini, Ivanildo Fontes e Fabricio Cunha (narração), Edu Lima, Sinval Vieira e Pedro Sento Sé (comentários), Nilson Luiz, Noel Tavares e Marcos Valença (reportagem), além de Clara Albuquerque (apresentadora).

