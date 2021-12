Noveleiros dão pitacos sobre o fim de 'Verdades Secretas'

Book rosa, prostituição de menores, traições e o submundo dos viciados em crack. Todas essas questões são abordadas na novela 'Verdades Secretas', da Rede Globo. Mas nenhuma delas causou tanta polêmica quanto o romance entre Angel (Camila Queiroz) com o padastro Alex (Rodrigo Lombardi), que é casado com Carolina (Drica Moraes).

A nove dias do final da trama, não faltam especulações sobre o destino que o autor Walcyr Carrasco dará às suas personagens. De certo mesmo, apenas gravações e mais gravações de cenas de possíveis finais, a exemplo do enterro de Carolina. Dizem as 'más línguas' que ela cometerá suicídio após flagrar o marido e a filha na cama.

Outras versões que circulam na internet dizem respeito ao final de Angel. A atriz Camila Queiroz gravou duas cenas para o final, sendo que em uma Angel se casa com Gui (Gabriel Leone) e na outra, fará juras de amor eterno a Alex. As especulações ainda dão conta de que, antes de subir ao altar, a moça mata um dos pretendentes a tiros. E aí: Gui ou Alex?

A maioria dos noveleiros ouvidos pelo MASSA! não espera um final nada feliz para a moça. Já os personagens Larissa (Grazi Massafera) e Visky (Rainer Cadete) caíram no gosto do povo, que deseja recuperação do vício e sucesso profissional para a modelo e um amor para o rapaz.

Há quem diga que a personagem de Grazi larga o crack, entra para uma igreja e se dedica a ajudar viciados. Façam suas apostas!

adblock ativo