Novelas da Globo disputam Chay Suede, diz colunista

Depois da repercussão da novela "Império", Chay Suede virou a nova aposta da Globo. O ator, que está no ar com "Babilônia", já está na mira de três novas produções da emissora, segundo o colunista Flávio Ricco, do Uol.

O ator estaria sendo disputado por "A Sagrada Família", de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, "Haja Coração", de Daniel Ortiz e pela série "História da TV", do diretor José Luiz Villamarim.

