Novela Renascer será reexibida no canal Viva

O Viva, canal de tv a cabo que exibe antigas atrações da Rede Globo, vai voltar a exibir a novela Renascer a partir de novembro, às 16h30, no lugar de Barriga de Aluguel. O folhetim, sucesso em 1993, contou com um grande elenco como Antônio Fagundes, Marcos Palmeira e Patrícia Pillar e, na primeira fase da novela, José Wilker, Fernanda Montenegro e Patrícia França.

A atriz Adriana Esteves, que é sucesso atualmente como Carminha, em Avenida Brasil, também fez parte do elenco. Nesta época, a atriz foi duramente criticada por viver Mariana, jovem que deixa o namorado para casar com o sogro, a quem chama de "painho". Mas a personagem também escondia um segredo só revelado no final.

A trama, escrita por Benedito Ruy Barbosa, que vinha do sucesso Pantanal (1990), se passa em Ilhéus e mostra a relação de José Inocêncio com seus filhos José Augusto (Marco Ricca), José Bento (Tarcísio Filho), José Venâncio (Taumaturgo Ferreira) e, principalmente, João Pedro (Marcos Palmeira), que leva a culpa pela morte da mãe.

Polêmica, a novela mostrou pela primeira vez uma transexual, a personagem Buba, interpretada por Maria Luísa Mendonça. O padre Lívio, vivido pelo ator baiano Jackson Costa, vivia em dúvida sobre o celibato.

Conheça algumas curiosidades da novela:

- A novela foi a primeira a ter seu final exibido em duas partes: metade na sexta-feira, metade no sábado. A inusitada situação deveu-se à final do Campeonato Brasileiro, que aconteceu na sexta-feira. A final de Renascer tinha 80 minutos e não teria como ser exibida na totalidade antes do jogo. A tradicional reprise da final aconteceu no domingo, depois do Fantástico;

- O bordão "É justo, é muito justo, é justíssimo", dito pelo personagem de José Wilker (Belarmino) surgiu após o ator esquecer uma fala e, sem graça de ficar em silêncio, soltou a frase, que se tornou marca do personagem;

- A crendice do diabinho dentro da garrafa, que era de José Inocêncio, já havia sido usada por Benedito Ruy Barbosa em outra novela de sua autoria, Paraíso (1982);

- Renascer foi a primeira novela de Jackson Antunes (o matador Damião), Maria Luisa Mendonça, Marco Ricca, Paloma Duarte e Isabel Fillardis na TV Globo;

- A novela foi reapresentada em 1995, em Vale a Pena Ver de Novo.

Fonte: Rede Globo

