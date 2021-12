Novela 'Lado a lado' estreia nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (10), às 18h, estreia "Lado a Lado", nova novela da rede Global. A trama, que será ambientada no Rio de Janeiro do início do século XX, contará a história de duas mulheres: Laura (Marjorie Estiano) e Isabel (Camila Pitanga). Apesar de origens e criações distintas, elas ambicionam o mesmo futuro de igualdades.

Se para Isabel o amor de Zé Maria (Lázaro Ramos) é uma certeza, para Laura, esse sentimento ainda está confuso, já que ela não sabe se o casamento com Edgar (Thiago Fragoso) pode ser o fim de sua ânsia pela liberdade. É neste momento repleto de emoções que as duas se conhecem, no dia de seus casamentos.

Esta amizade será capaz de abalar as estruturas de uma sociedade que se recusa a aceitar as inovações da virada do século e da chegada da República. A trama também vai retratar a Cidade Maravilhosa do século XX, do nascimento do samba, da destruição dos cortiços, do surgimento das favelas e da luta pelos direitos da população negra.

<GALERIA ID=17710/>

