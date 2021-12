Novela é o gênero mais assistido em Salvador, revela Ibope

Os soteropolitanos adoram uma novela. É essa a revelação da medição de audiência do Ibope Media, divulgado nesta quarta-feira, 22. Segundo a medição, entre 1º de janeiro e 20 de junho, a novela foi o gênero mais assistido da televisão com 16,10%, seguido de reality shows (10,35%) e minisséries (9,45%).

O público com mais de 50 anos foi o que teve maior participação no consumo total do meio (31,8%). Já o horário que concentrou a maior audiência na região foi o das 21h às 22h. A novela mais assistida é Babilônia, com média de quase 40 pontos.

O Ibope Media afere a audiência em tempo real em 100% da região metropolitana de Salvador, representando o consumo televisivo de mais de 1,2 milhão de domicílios e de 3,6 milhões de indivíduos no local.

adblock ativo