Novela da Record supera JN e A Regra do Jogo pela 1ª vez

Os Dez Mandamentos está fazendo estrago na Globo. Nesta quinta-feira, 29, a novela da Record superou, pela primeira vez, o Jornal Nacional e a novela A Regra do Jogo em São Paulo.

Segundo dados prévios do Ibope, Os Dez Mandamentos ficou com 21,4 pontos, contra 20,3 da Globo. No embate com o Jornal Nacional, a novela venceu de 20,7 a 19,9. Já contra a novela, foi 22,9 a 21,4. Cada ponto no Ibope equivale a 67 mil domicílios em São Paulo.

De acordo com o jornalista Maurício Stycer, os números consolidados vão sair nesta sexta-feira, 30.

