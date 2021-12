Novela 'Amor à Vida' traz paixões e disputas

Com estreia marcada para o dia 20, Amor à Vida, a nova novela do horário nobre da TV Globo, substituta de Salve Jorge, chega prometendo causar polêmica. O amor e a briga pelo poder são os temas principais da trama de Walcyr Carrasco que, garante, não está preocupado com a audiência. "Quem se preocupa com esse assunto é jornalista e crítico. O que eu quero é escrever uma boa história", afirma o autor.

Amor à Vida traz no núcleo central o casal César (Antonio Fagundes) e Pilar (Susana Vieira), pais de Félix (Mateus Solano) e Paloma (Paolla Oliveira). Eles são donos de um hospital e a família é, aparentemente, unida, até que as brigas pelo poder e dinheiro começam a acontecer.



Félix, o filho protegido de Pilar, e grande vilão da história, vê a irmã Paloma como empecilho para a concretização dos seus planos. Casado com Edith (Bárbara Paz), ele é um gay não assumido. "Ele é mau, tem uma relação muito complicada com o pai e é protegido pela mãe. Ainda vive uma vida de mentira casado cm Edith, já que é gay e não se assume de cara para a família. Essa é a hipocrisia dele, um cara que não tem vergonha de ser inescrupuloso. O que ele quer é o poder e vai fazer de tudo, passar por cima de todas as pessoas, para concretizar seus planos", dispara o ator.



Casal feliz - E por falar em gay, outro casal que promete causar polêmica no ar é Eron (Marcello Antony) e Niko (Thiago Fragoso). Avesso ao estereótipo do homossexual com muitos trejeitos, o casal vem justamente na contramão para mostrar uma relação igual a qualquer casal e sem medo de ter que dar o primeiro beijo gay da TV brasileira.



"Sinceramente, eu vejo o assunto com muita normalidade. Tenho amigos gays e com relações sólidas há anos. O Eron é um advogado sério e as pessoas sequer irão desconfiar que ele é gay. Esse é o estilo do personagem, um gay sem tantos trejeitos", explica Antony, e completa: "A primeira cena dele com o Niko é quando ele está saindo do apartamento e diz: 'tchau amor'. Esse é bem o estilo do casal. E acho que vai mostrar um casal gay diferente do que tem sido abordado". Sobre ter ou não beijo gay, ele diz: "Sou um ator e nem me preocupo com essa questão do beijo. Tudo vai depender do caminho que o autor vai dar aos personagens. Se vier o beijo, tudo bem. Até porque o ator tem um papel social e eu quero é que venha mais polêmica e as pessoas pensem o que quiserem. Sou corajoso, gosto de ousar no trabalho e estou aberto para levar porrada. Alguém tem que iniciar".



Empolgação - Mais uma vez trabalhando com Wolf Maya, Susana Vieira está empolgada com a personagem e brinca ao falar que toda mãe gosta de um filho gay. "Qual mãe que não gosta de seu filho? Toda mãe ama, apoia, sofre, entende os gays. O filho gay sempre fica com mãe, pode casar, ter a vida dele, mas fica sempre perto da mãe", falou a atriz, que está de casamento marcado com Sandro Pedroso.

Antonio Fagundes, que vive César, marido infiel de Pilar, fala do prazer em voltar a trabalhar com Susana Vieira. "Tanto a Susana quanto a Vanessa (Giácomo) são duas atrizes maravilhosas. Eu e Susana nos divertimos muito nos bastidores".

