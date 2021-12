Novela Alto Astral estreia com humor e espiritualidade

A novela Alto Astral, que estreia dia 3 de novembro no lugar de Geração Brasil, na Globo, tem como principais ingredientes o humor, uma paixão arrebatadora e a rivalidade entre dois irmãos, que são os herdeiros do principal cenário da trama: um hospital.

"É um novelão, com coisas inovadoras, tratando o sobrenatural de forma leve", diz o autor Daniel Ortiz, que desenvolve a sinopse escrita por Andrea Maltarolli, escritora que morreu em 2009 em decorrência de um câncer.

O folhetim terá entre 155 e 170 capítulos, com previsão de terminar em maio do ano que vem. Mesmo usando como pano de fundo o espiritismo, o autor afirma que a novela não abordará a doutrina espírita.

"A característica do protagonista, Caíque (Sergio Guizé), é que ele é médium e a gente brinca muito com isso", conta Daniel, que é completado pelo diretor de núcleo da trama, Jorge Fernando: "A novela não tem política espiritualista. Cada espírito tem uma história diferente, tem gente que não sabe que morreu, por exemplo. Falamos de espiritualidade sem falar da doutrina".

Experiências sobrenaturais

O personagem de Sergio Guizé não entende muito bem sua mediunidade. Desde a infância, ele vivencia experiências sobrenaturais, mas tem medo de parecer ridículo e, por isso, esconde que vê espíritos.

Ele sempre desenhou o rosto de uma mulher, sem saber quem ela era até cruzar com a moça num aeroporto ao chegar de uma longa viagem fora do país. Assim que conhece Laura (Nathalia Dill), Caíque é tomado por um amor inexplicável.

Porém, ela é noiva de seu irmão, Marcos (Thiago Lacerda). Eles foram adotados ainda bebês por Maria Inês (Christiane Torloni), mas Marcos cresceu com ódio de Caíque.

"Ele teve ciúme da atenção que a mãe dava para o irmão. Marcos se sentiu rejeitado com a chegada de Caíque. Ele é egoísta, inseguro e nunca se conformou de não ter sido o único filho de Maria Inês", adianta o novelista, que conta com supervisão de texto de Silvio de Abreu.

Médicos e herdeiros

Como os dois irmãos são médicos e herdeiros de um grande hospital, a rivalidade será acirrada no campo profissional e amoroso.

Laura também vai se apaixonar por Caíque e ficar dividida. "A Laura é muito verdadeira. Ela busca se ouvir. É uma personagem muito bonita de se fazer. Ela balança entre a emoção e a razão. O Marcos significa a razão e o Caíque, a emoção", comenta Nathalia Dill.

Recheada de tipos engraçados, como a paranormal Samantha (Claudia Raia), Alto Astral entra em cena com 30 personagens, mas muitos outros vão ser inseridos ao longo da história.

Segundo o autor, essa é uma forma de ele colocar sempre uma novidade na trama. "Nando Rodrigues entra no capítulo 30, Totia Meirelles no 42 e Monica Iozzi no 57. Maitê Proença só chega no capítulo 80. Até falei para a atriz que ela vai fazer algo como uma minissérie, um trabalho de três meses", brinca Daniel, que revela que não vê como desafio desenvolver a trama deixada por Andrea Maltarolli. "Vejo como uma honra. Não a conheci, mas sinto como se tivesse conhecido", confidencia.

Energia

Jorge Fernando afirma que "sente" a energia que Andrea Maltarolli estaria enviando do plano espiritual.

"Sou totalmente espiritualizado e não acredito que a gente esteja aqui sem motivo. Acho que tudo é uma missão, um resgate. A própria Andrea Maltarolli está mandando uma energia incrível. Quando a coisa aperta, grito Andrea, me ajuda. A gente não sabe nada da vida", declara o diretor.

