Nova temporada do Bahia de Todos os Cantos estreia na TVE

Ninguém melhor do que o baiano para falar da Bahia, mostrar a cultura e o povo que fazem uma terra única. É esta a ideia por trás do Bahia de Todos os Cantos, programa que estreia sua terceira temporada neste domingo, 9, às 15h30, na TVE.

A nova temporada tem 20 episódios de 28 minutos cada e um novo formato que mistura documentário e ficção. Carla Costa, Heide Silva, Wendel Damasceno e Daniel Rabelo são os quatro apresentadores do programa.

Além de realizarem entrevistas e vivenciarem experiências em campo, eles interpretam jovens que trabalham em uma produtora e saem para descobrir o Estado. "As histórias dos quatro personagens desaguam nas histórias reais que eles encontram pelo caminho", explica o ator Daniel Rabelo.

Com a linguagem da ficção documental, os quatro apresentam tradições como a Festa do Vaqueiro em Lagoa Real, o Festival de Música e Poesia de Ibotirama, festas juninas de diferentes portes, a Barqueata em homenagem a São Pedro, no Prado e a festa de Iemanjá em Salvador e Cachoeira.

"O que mais me marcou foi a romaria de Bom Jesus da Lapa. Eu precisei viver de verdade como um romeiro. Saí de Ipiaú de pau-de-arara, foram 12 horas de viagem, com parada em Ituaçú. Me marcou muito desde a fé das pessoas até ver o turismo religioso bem estruturado", conta Rabelo.

Os programas também abordam temas educativos como sertão, metrópoles, recursos hídricos, energia e culturas material e imaterial. A terceira temporada traz ainda homenagens a três personagens de destaque da cultura baiana: a etnomusicóloga Emília Biancardi, o músico Bule Bule e o escritor Ruy Espinheira Filho.

100% baiana

A primeira edição do Bahia de Todos os Cantos foi ao ar em 2011, com direção de Vânia Lima, da TêmDendê Produções. Desde então, percorreu todos os 417 municípios do Estado. Atualmente, a equipe técnica é formada por 60 pessoas, todas baianas ou radicadas no estado.

Desta vez, Vânia contou com a colaboração de outros quatro diretores, Big (Adriano), Isaque Donato, Igor Pena e Amina Alakija. Cada episódio foi gravado em 15 dias, em duas semanas de trabalho.

"É a primeira vez que trabalhamos com ficção. Em 15 anos, a produtora conseguiu um know how muito grande em documentário e a gente resolveu arriscar na terceira temporada", diz Vânia.

Mas não foi apenas na linguagem do projeto que eles arriscaram. "Sempre usamos os recursos da própria produtora para investir no projeto, cerca de R$ 1,3 milhão. Depois de pronto, fechamos a primeira licença de exibição com a TV Educadora, o que ainda não paga todo o investimento. Ele vai se pagando ao longo do tempo".

A captação das imagens da quarta temporada já foi realizada, mas ainda faltam edição e licenciamento. "Com a mudança de governo, a gente não sabe o que vai acontecer. Temos um produto totalmente rodado na Bahia, com equipe baiana, que não sabemos se chega às telas".

Confira o que vem por aí na terceira temporada:

Verena Paranhos Nova temporada do Bahia de Todos os Cantos estreia na TVE

