Nova temporada de Zoombido traz sonoridade latino-americana

A nona temporada do programa Zoombido, do Canal Brasil, estreia na próxima quinta-feira, às 21h30. Apresentado pelo cantor e compositor Paulinho Moska, a atração volta a desvendar os processos por trás da composição musical de diversos artistas.

Seguindo o formato de conversa intimista, já consagrado através dos anos, Moska fala sobre a vida artística e pessoal de artistas, além de realizar duetos ao fim de cada episódio. O cantor também assina a direção do programa.

Com o passar dos anos, Zoombido tornou-se mais permissivo na variedade musical, por abrigar estilos distintos através de nomes como Diogo Nogueira, Arnaldo Baptista, Pitty, Andreas Kisser, MV Bill, Cícero e Herbert Vianna.

América Latina

A nova temporada volta as atenções à sonoridade latino-americana. Abraçando a América do Sul, entre os convidados estão os uruguaios Jorge Drexler e Fernando Cabrera e os argentinos Juana Molina e Fito Páez, que já aparece no programa de estreia.

Além de compositor e cantor, Páez também é pianista, cineasta e roteirista. O argentino, vencedor do Grammy Latino em três oportunidades, é considerado pela crítica um dos mais importantes ícones do rock argentino, ao lado de Charly García e Luis Alberto Spinetta.



Jorge Drexler, uruguaio consagrado com o Oscar de melhor canção original em 2005 - por Al Otro Lado del Río, do filme Diários de Motocicleta (2004) - , também comenta sua relação com a música.

Na lista de participações especiais, os hermanos ganham a companhia dos entrevistados brasileiros Arlindo Cruz, Dado Villa-Lobos, Hermínio Bello de Carvalho, Thiaguinho, Clarice Falcão, Rappin' Hood, Alexandre Nero, Leandro Léo e Zéu Britto, entre outros.

