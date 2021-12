Nova temporada de 'Treme, Treme' estreia no Multishow

Retornam às telas do Multishow, a partir de segunda-feira, 9, os moradores do tumultuado edifício "Treme, Treme". Os episódios inéditos apresentam algumas novidades, como cenários do salão de festas do prédio e a sala de ginástica.

A série estará apresentando sua quarta temporada, que contém 15 episódios dirigidos por Marcio Trigo e produzidos pela Fábrica. O programa será apresentado de segunda a sexta, no horário das 22h.

A trama é desenvolvida na portaria do edifício, onde os moradores se envolvem em diversas confusões. Na estreia da temporada, a cabeleireira Baby é convidada para fazer uma participação na nova abertura do programa Fantástico. Enquanto isso, a síndica revela que será candidata à presidência do País, e o porteiro Belmiro sugere que seu primo seja um animador de festa.

No elenco fixo seguem personagens como Gagoberto (Caike Luna); Rose (Lindsay Paulino); Seu Tadinho (Eliezer Motta); Alan Dedelon (Dedé Santana); Reinaldo Gomo (Estevam Nabote); Luciana (Tiago Barnabé); Jorginho (Ataíde Arcoverde) e Eneida (Alexandre Scapini).

