Nova temporada de The Walking Dead estreia no Brasil

Estreia nesta terça-feira, 15, no canal Fox a quarta temporada de The Walking Dead, considerada a série dramática mais assistida por adultos entre 18 e 49 anos na TV fechada.

Os fãs da série no Brasil não tiveram que esperar muito para assisti-la na TV, já que a temporada chega ao País apenas dois dias depois da estreia nos Estados Unidos. Ao total, a quarta temporada terá 16 episódios, divididos em duas partes. Os primeiros oito capítulos serão exibidos às terças-feiras, às 22h30. A segunda leva de episódios inéditos retorna à grade em fevereiro de 2014.

Spoilers à parte, a trama ganha novo enfoque nesta temporada, com destaque para os zumbis, em detrimento da sobrevivência dos humanos. No primeiro episódio, intitulado 30 Dias sem Acidentes, Rick e o grupo de sobreviventes que prospera no abrigo seguro da prisão se dão conta de que enfrentarão novos desafios onde se sentem mais seguros. Rapidamente, eles descobrem que a felicidade possui vida curta à medida que os zumbis e ameaças externas não se comparam ao perigo que se forma dentro dos limites dos alambrados.

A produção da emissora americana AMC quer superar os recordes de audiência do ano anterior. Nos Estados Unidos, o seriado atingiu a marca de 10,9 milhões de telespectadores no episódio de estreia e bateu o recorde no encerramento, quando foi visto por 12,4 milhões de pessoas, mesmo tendo sido exibido no mesmo horário de Game of Thrones.

O final da terceira temporada foi marcado por eventos bastante impactantes: o Governador (David Morrisey) assassinou suas próprias tropas, Andrea (Laurie Holden) cometeu suicídio depois de ser "convertida" e Rick (Andrew Lincoln) liderou os habitantes de Woodbury na prisão, em busca de refúgio.

The Walking Dead é baseado nos quadrinhos homônimos escritos por Robert Kirkman e publicado pela Image Comics, com algumas diferenças em relação ao enredo dos personagens.

A trama de se passa anos depois de um apocalipse zumbi e apresenta a saga de um grupo de sobreviventes que viajam em busca de um lugar seguro para viver, sob a liderança do oficial de polícia Rick Grimes.

No Brasil, o seriado também é transmitido pela Band e representa um dos picos de audiência do canal. A terceira temporada foi interrompida em julho e volta a ser exibida pela emissora em janeiro.

The Walking Dead já foi premiada com um Emmy e nomeada a um Globo de Ouro, dentre outras premiações. A produção executiva é de Glen Mazzara, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd e David Alpert, com Gerg Nicotero como coprodutor executivo.

