Nova temporada de 'South Park' ganha data de estreia no Brasil

A 23ª temporada de South Park chegará ao Brasil em 7 de outubro, às 22h, no canal Comedy Central e no CC Play, aplicativo de streaming disponível para iOS e Android. Os episódios serão transmitidos nesse mesmo horário todas as segundas-feiras.

Criada por Trey Parker e Matt Stone, a série mostra um grupo de crianças - com palavreado inapropriado para menores de idade - abordando assuntos como o clima político dos Estados Unidos e a Cientologia, religião de personalidades de Hollywood como John Travolta e Tom Cruise.

Na temporada anterior, lançada em setembro de 2018, o desenho abordou os tiroteios em escolas americanas.

