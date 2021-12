Nova temporada de Hannibal tem mais suspense e horror

A terceira e última temporada da série Hannibal estreia no canal pago AXN no dia 3 de julho em dois horários: às 22h, em versão dublada, e à meia-noite, com legenda e áudio original. Nos Estados Unidos, foi ao ar no dia 4 deste mês. Na mesma noite, o primeiro episódio foi disponibilizado no canal do AXN no YouTube.

Depois do banho de sangue que o psiquiatra canibal Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) deixa para trás no último episódio da segunda temporada, tudo o que o fã da série quer saber é se Will Graham (Hugh Dancy), o agente especial do FBI, um cara meio louco também, sobreviverá à chacina.

Will é um estudioso do comportamento de assassinos seriais, convocado pelo agente especial encarregado Jack Crawford (Laurence Fishburne) para ajudá-lo na caça a esses cruéis psicopatas.

É claro que nenhum deles é mais inteligente e mais sádico do que o doutor Lecter. E, sim, Will sobrevive ao derramamento de sangue, embora isso não seja mostrado no primeiro capítulo da nova temporada.

Duelo mortal

Hannibal ressurge um ano depois do duelo mortal entre ele e Jack, em meio a intelectuais e acadêmicos, pleiteando a direção do famoso museu Palazzo di Gino Capponi, em Florença, Itália. Na última cena da segunda temporada, o canibal e sua psiquiatra, Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson), aparecem juntos a bordo de um avião, o que intrigou os fãs.

Antes desse surpreendente final, ela o havia dispensado, alegando não ter mais condições de ouvi-lo.Reaparece agora como esposa do doutor Lecter, numa posição ambígua que, aos poucos, vai se revelando indesejável. Em flashbacks, os produtores da série dão as pistas das motivações de Bedelia, aparentemente chantageada por Hannibal.

O suspense continua num clima hitchcockiano que, afinal, sempre foi a intenção do produtor e roteirista Bryan Fuller. Para a trama da terceira temporada, ele diz que adaptou "elementos" de dois livros do criador do personagem, o escritor e jornalista norte-americano Thomas Harris. Os livros são Hannibal e Hannibal - A Origem do Mal.

