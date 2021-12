Finalmente a HBO divulgou nesta terça-feira, 8, o primeiro trailer completo da sexta temporada de "Game of Thrones". Para tristeza dos fãs, Jon Snow (Kit Harrington) está realmente morto e aparece estirado no chão com uma voz dizendo "ele se foi".

A série volta no dia 24 de abril, na HBO.

Da redação Nova temporada de Game of Thrones ganha 1º trailer completo

