Nova temporada de "Downton Abbey"estreia sem bater recorde

Quase 8,4 milhões de britânicos assistiram na noite de domingo o primeiro episódio da quinta temporada da série "Downton Abbey", que conta as aventuras de uma família de aristocratas no início do século 20.

Apesar da expectativa da volta, a série não conseguiu bater seu recorde de audiência, que foi na temporada anterior, quando registrou mais de nove milhões de telespectadores sintonizados.

O novo capítulo começa em 1924, "um período instável", escreve Julian Fellowes, criador e roteirista da série, em que os heróis "terão de se adaptar a um mundo muito diferente" em um país governado pela primeira vez pelo Partido Trabalhista, e onde as mulheres "não querem simplesmente fazer café da manhã".

A nova temporada será concluída perto do Natal, durante um episódio especial em que o ator americano George Clooney fará uma breve aparição.

A equipe da série passou os últimos dias de filmagem no castelo de Alnwick, famoso por sediar a Escola de Hogwarts nos primeiros filmes do bruxo Harry Potter, deixando um pouco de lado Highclere, que normalmente serve como decoração da casa dos Crawley.

Transmitida em uma centena de países, "Downton Abbey", que tem sido um grande sucesso com o público e crítica, é exportado para todo o mundo: Austrália, Rússia e desde abril de 2013, China.

"É difícil entender por que os chineses se interessam no sistema de classes britânico, mas estamos muito satisfeitos com isso!", diverte-se o ator Jim Carter, o mordomo Charles Carson na série.

"A Inglaterra tem uma história muito antiga, e durante a colonização estivemos envolvidos em muitos países, seja positiva ou negativamente", declarou, por sua vez, à AFP o ator Robert James-Collier, que vê um "fascínio" comparável ao gerado pelo casal real William e Kate.

Junto com outras séries como Doctor Who ou Sherlock, "Downton Abbey" é uma das joias da produção audiovisual britânica, triunfando no exterior.

Sua popularidade também permitiu que seus atores ganhassem fama fora das Ilhas Britânicas.

Hugh Bonneville, o patriarca Robert Crawley na série, participou recentemente no filme "Caçadores de obras-primas", dirigido por George Clooney, enquanto Michelle Dockery está atualmente "em um filme americano em t-shirt e calças jeans", uma "experiência refrescante" após cinco temporadas com os vestidos de Lady Mary Crawley.

Dan Stevens, cujo pesonagem já faleceu na série, também está no elenco de três filmes e teve o nome cogitado para viver o novo James Bond.

Na Inglaterra, o lançamento da propaganda da quinta temporada foi marcado pela publicação de uma foto em que aparece uma garrafa de plástico, um anacronismo involuntário que virou fonte de brincadeiras na internet.

A equipe respondeu rapidamente com um foto onde todos os personagens acenam com uma garrafa de plástico em apoio a um projeto de caridade.

