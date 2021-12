A Fox divulgou nesta sexta-feira, 17, o primeiro teaser do retorno de Arquivo X à televisão. Confira abaixo:

Da redação Nova temporada de Arquivo X ganha teaser; assista



A dupla central David Duchovny (Fox Mulder) e Gillian Anderson (Dana Scully) vão reprisar seus papéis na série, um sucesso dos anos 90. Os dois investigam casos não solucionados pelo FBI envolvendo fenômenos extraterrestres. Fox acredita que não estamos sozinho, já Scully é cética em relação ao assunto.

A série estreia no dia 24 de janeiro na Fox. Ainda não há informações quando chega ao Brasil. Mas, se for iguais às séries mais esperadas, deve ser no mesmo dia que nos Estados Unidos.

