Nova série original da Netflix vira alvo de petição online

Estreia da nova série original da Netflix, Insatiable, virou alvo de uma petição online contra o seu lançamento, que já reúne mais de 170 mil assinaturas.A autora do abaixo-assinado contesta o enredo. A história retrata a vida de uma adolescente que sofria bullying por causa do seu peso e decide emagrecer para se vingar das pessoas da sua escola.

A protagonista da série, Debby Ryan, se pronunciou no Twitter, "Durante doze anos, eu sofri com meu corpo e isso me levou para lugares ruins que desejo deixar para trás, todos os dias. Me senti atraída pelo desejo da série de falar sobre problemas reais e sobre como é esse sentimento de desejar ser ignorada, porque é mais fácil que ser vista. […] O humor aqui não apoia gordofobia. A redenção é explicar que o bullying não é certo“, reforçou.

Confira o trailer da série:

