Nova série do Canal Brasil discute participação das mulheres no cinema

Em A Mulher no Cinema, que estreia no próximo dia 24, às 21h, o Canal Brasil coloca sob os holofotes atrizes e diretoras cultuadas. Na esteira da polêmica sobre a falta de representatividade feminina, principalmente atrás das câmeras, a apresentadora Simone Zuccolotto entrevista personalidades como Fernanda Montenegro, Anna Muylaert (diretora do filme Que Horas Ela Volta), Laís Bodanzky (de Como Nossos Pais) e Lúcia Murat (de Quase Dois Irmãos), além de outras colegas de profissão.

O principal intuito é o de investigar o papel feminino na produção do cinema brasileiro, como realizadoras, diretoras, atrizes, produtoras e roteiristas

"Segundo pesquisa de 2016 da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, as diretoras mulheres respondem por 17% da produção total do cinema nacional. No roteiro, essa discrepância diminui: 21% dos roteiristas são mulheres, e, na produção, há quase um empate: 41% são de produtoras. Em relação a outros anos vemos um avanço", diz Simone, que reitera que a maioria das pessoas da equipe do programa é do sexo feminino. "Mas é fato que, quanto mais perto dos postos de poder, ainda temos poucas mulheres".

No entanto, a jornalista e apresentadora destaca que, hoje, há mais mulheres nos júris de festivais. "Há paridade de gênero nos júris de seleção de projetos na Ancine, o que, a médio prazo, deve mudar o panorama. Com relação à representação da mulher nas telas, isso vai se transformar à medida que tivermos cada vez mais roteiristas mulheres atuando".

Simone afirma, baseada em dados, que, em relação a outros países, o Brasil ainda apresenta vantagens. Segundo uma pesquisa de 2014 da ONU (Organização das Nações Unidas), em parceria com o Geena Davis Institute on Gender in Media, a University of Southern California e a Fundação Rockefeller, globalmente, 30,9 % dos filmes apresentam personagens femininos com fala, enquanto que, no Brasil, esse número sobe para 37,1%.

A cada episódio – ao todo são seis de 25 minutos –, um tema que é caro ao universo da participação (ou não) da mulher na sétima arte é abordado. Como o sexo feminino foi retrato nos filmes também é questionado na atração.

Para situar o telespectador, no início de cada programa a atriz Maeve Jinkings lê trechos de textos de Simone de Beauvoir, escritora francesa e um dos ícones mais afamados do movimento feminista.

Outros destaques são: Fernanda Montenegro, que fala sobre a diferença do olhar feminino em funções atrás das câmeras, e a documentarista Helena Solberg, que discorre sobre o machismo no meio.

>> A Mulher no Cinema / Estreia dia 24 de outubro, às 21h (exibição todas as terças; reprises às quintas, a partir das 11h30; e, aos domingos, às 15h) / Canal Brasil

