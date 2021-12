Nova série de 'Star Trek' estará disponível no Netflix

A Netflix será o local exclusivo de estreia da nova série de TV "Star Trek" em 188 países, incluindo o Brasil. Cada episódio da nova série estará disponível mundialmente após 24 horas da estreia norte-americana (na TV aberta de lá).

Além disso, todos os 727 episódios existentes do icônico acervo em TV de "Star Trek" - incluindo "Star Trek: A Série Original", "Star Trek: A Próxima Geração", "Star Trek: Deep Space Nine", "Star Trek: Voyager" e "Star Trek: Enterprise" estarão disponíveis na Netflix por todo o mundo no final de 2016.

A produção da nova série começa em Toronto (Canadá) em setembro, com estreia em janeiro de 2017. A franquia retorna à televisão pela primeira vez desde 2005 com uma nova nave, novos personagens e missões. Nos Estados Unidos, a série estreará em um episódio especial na CBS Television Network.

Alex Kurtzman e Bryan Fuller são os co-criadores e produtores executivos da nova "Star Trek", baseada na série original de Gene Roddenberry. Fuller começou sua carreira escrevendo para "Star Trek: Deep Space Nine" e "Star Trek: Voyager". Kurtzman é co-roteirista e produtor dos filmes de enorme sucesso "Star Trek" e "Além da Escuridão: Star Trek".

