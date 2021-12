Nova onda de 'Salve Jorge' é discutir o tráfico de órgãos

Até então ligado a temas mais leves e com cenas divertidas, Pescoço (Nando Cunha) vai virar personagem de uma história barra pesada na trama. O ex-presidiário se envolverá com tráfico de órgãos em Salve Jorge.

Sem conseguir emprego e precisando de dinheiro, ele será aliciado para vender um dos seus rins para uma quadrilha internacional. De olho na grana, o malandro vai aceitar.

Além do pagamento para a venda do órgão, os bandidos vão bancar para o marido de Delzuite (Solange Badim) passagem, hospedagem e todos os custos da operação, que acontecerá fora do Brasil.

