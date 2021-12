Nova novela das nove terá vilão gay e casal gay com filho

A próxima novela das nove da Globo, escrita por Walcir Carrasco, promete causar bastante polêmica. O autor criou um casal gay que tem uma filha gerada por inseminação artificial. A mãe biológica da menina é a ex-mulher de um deles. A trama, aliás, terá um outro personagem homossexual, que será o grande vilão da história. Só que ele será casado com uma mulher que não sabe a verdadeira orientação sexual do marido. A trama, ainda sem título definido, deve substituir Salve Jorge a partir do mês de maio de 2013.

