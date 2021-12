Nova "Malhação" mostrará contradições da educação pública

Na nova temporada de "Malhação", que estreia nesta segunda-feira, 17, a novelinha não apenas volta para a sala de aula, mas em dose dupla. E a grande novidade é que, pela primeira vez nos 20 anos do folhetim, os dois cenários principais são escolas públicas.

O autor Emanuel Jacobina retoma sua parceria com o diretor-geral Leonardo Nogueira com a intenção de explorar realidades opostas da educação pública no Brasil: a das instituições que deram certo e a daquelas que parecem esquecidas pelo poder público.

De um lado está o colégio Leal Brazil, que aparece em todas as pesquisas como um dos melhores do país e, por isso, tem alunos que se destacam, caso de Rodrigo (Nicolas Prattes), Roger (Brenno Leone) e Lívia (Giulia Costa).

Já a escola Dom Fernão quase não recebe verba para manter a precária estrutura de ensino que tem. Lá, a grande maioria dos estudantes se divide entre a rotina das aulas e o trabalho.

"Conversamos com diretores que enfrentam situações semelhantes. A educação pública é fundamental. Ela dá condições de fazer as pessoas se sentirem cidadãs e donas dos mesmos direitos", afirma o autor da nova temporada.

A história será contada, principalmente, a partir de duas ruas paralelas de uma cidade cenográfica de 4.200m², a maior já construída para a novela infantojuvenil.

O espaço fica onde antes eram gravadas as sequências de Boogie Oogie e nele estão 23 construções, entre fachadas de prédios e de casas dos personagens.

"Visitamos também algumas escolas, mas a Leal Brazil tem alguma inspiração no Colégio Pedro II", entrega o cenógrafo Keller Veiga.

"Malhação - Seu Lugar no Mundo" - é esta a temática agora - traz em seu elenco muitos novatos, como Livian Aragão, Giulia Costa (filha de Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo, morto em 2012), Nicolas Prattese o cantor Lucas Lucco, dividindo cenas com atores experientes como Murilo Rosa, Vanessa Gerbelli, Marcos Frota e Solange Couto, entre outros.

Novo galã

O protagonista, Nicolas Prattes, é namorado de Livian, filha de Renato Aragão. Mas já rejeita o rótulo de novo galã adolescente. "Sou um ator em início de carreira. Quero contar a história do Rodrigo da melhor maneira; essa é minha preocupação", desconversa.

Entre os veteranos, o mais animado parece ser Marcos Frota, que deixou um pouco de lado suas atividades circenses para voltar à televisão. "O circo é minha paixão, mas o ofício de ator é o meu amor. Esse personagem vai exigir um bocado de mim. Ele precisa de uma autoridade que a educação brasileira pede, mas, ao mesmo tempo, é engraçado. E essa garotada é muito esperta" , justifica.

