Nova casa do BBB 16 terá decoração industrial

Depois do anúncio dos nomes dos candidatos, uma das coisas que os fãs do Big Brother Brasil (Globo) mais gostam é de saber sobre a decoração da casa.

Ainda em reforma, o imóvel do BBB 16, que tem estreia marcada para o dia 19 de janeiro de 2016, terá uma decoração que remete à indústria: muitas cores escuras, móveis, eletrodomésticos e objetos que fazem relação com o ambiente de uma fábrica. Na cozinha, até terá um fogão industrial e um freezer de restaurante.

Segundo o colunista Daniel Castro, do site Uol, os candidatos da décima sexta edição já foram pré-selecionados. Ao todo são 120. Apesar do número de escolhidos, no próximo ano, o BBB deve vir com menos concorrentes ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Apenas 12 participantes devem entrar inicialmente na competição.

Conforme o colunista, a decisão veio após a direção do programa avaliar que a quantidade de participantes da última edição (20) teria deixado o público mais desinteressado.

Além disso, BBB 16 não contará mais com a presença do repórter Vinicius Valverde. A comediante Dadá Coelho assumirá o posto do Vinicius, que comandou por 10 anos o "De Olho no BBB".

adblock ativo