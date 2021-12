Nova atração da Netflix reúne quatro heróis de Nova York

A cidade de Nova York parece enfrentar um estado de constante perigo. Para a sorte dos moradores locais, a metrópole também é berço de diversos heróis. O cenário é um dos mais recorrentes para as histórias adaptadas ao cinema e à televisão dos quadrinhos da Marvel, que estreia em parceria com a Netflix a série Os Defensores. A produção estará disponível no catálogo da empresa a partir da próxima sexta-feira.

Vindos de suas séries individuais lançadas também pela Netflix nos últimos dois anos, Jessica Jones, Luke Cage, Demolidor e Punho de Ferro são os únicos capazes de defender a cidade que padece a uma conspiração.

O desafio é harmonizar as peculiares personalidades dos quatro, figuras solitárias carregadas de angústias pessoais. A inquietação acerca de sua personalidade secreta faz Matt Murdock, o Demolidor (papel de Charlie Cox), oscilar em sua crença católica enquanto trabalha de graça como advogado.

Saído da prisão, Luke Cage (Mike Colter) é reconhecido como o herói do Harlem, e não pensa duas vezes antes de se envolver num caso misterioso para proteger os cidadãos do seu bairro.

Danny Rand, o Punho de Ferro (interpretado por Finn Jones), se pergunta sobre o paradeiro da organização criminosa Tentáculo.

Cansada do reconhecimento como heroína, a irreverente Jessica Jones (Krysten Ritter) quer se manter fora dos holofotes. No entanto, as situações às quais ela é exposta também convergem para sua integração ao grupo.

Desde o início da série, cujos quatro primeiros episódios foram concedidos ao jornal A TARDE pela Netflix, o encontro põe à mostra os conflitos e as divergências entre as personalidades dos heróis.

Nesse sentido, a direção e fotografia afinadas são eficientes em estabelecer a ambientação de cada uma das personagens. Destacam-se, por exemplo, ao tornar visual os sentidos hiper aguçados do Demolidor e ao não deixar de lado o tom neo-noir proposto em Jessica Jones.

Série estreia na próxima sexta-feira

Forças do mal

Apesar de já terem sido conhecidas em suas próprias séries, as personagens são reapresentadas de forma particular e cautelosa pelo roteiro do novo seriado.

Do outro lado, estão a vilã Alexandra (Sigourney Weaver) e a facção Tentáculo, que tomou posse do corpo de Elektra (Élodie Yung) ao final da segunda temporada de Demolidor. Ressuscitada, a ninja é convencida a se aliar a Alexandra.

Aos poucos, os conflitos de cada núcleo convergem para um ponto em que os Defensores percebem que precisam se recompor e unir forças em prol de um objetivo maior.

Lançamento

Criada por Douglas Petrie e Marco Ramirez, Os Defensores sucede Punho de Ferro e mantém o padrão de lançamento semestral da parceria entre a Netflix e a Marvel. Em seguida, as empresas lançam O Justiceiro, que conta a saga de Frank Castle, outro herói nova-iorquino.

Serviço

O quê?: Os defensores

Quando: Sexta-feira, 18 de agosto

Onde: Netflix

