Nona temporada de 'A Fazenda' terá Marcos Harter e outros ex-BBBs

O ex-brother Marcos Harter, expulso do Big Brother Brasil 17 (TV Globo) por agressão a ex-namorada e campeã do reality Emilly Araújo, está entre os participantes confirmados da nona edição do programa "A Fazenda" (Record TV), que vai ao ar na segunda semana do mês de setembro.

Segundo o site "Notícias da TV", além do médico, mais outros ex-bbb estarão no reality. Os nomes ainda não foram revelados.

Ainda de acordo com a publicação, a atração contará também com participantes de outros programas: como um ex "MasterChef", seis integrantes de edições anteriores de "A Fazenda", dois ex-membros do "Power Couple", um participante do "O Aprendiz" e outro do "A Casa".

Conforme a emissora, a ideia é dar uma segunda chance às celebridades que não venceram os realitys que participaram. A ex-panicat Nicole Bahls também é uma das confirmadas para a atração.

